الكشف عن معدل جرائم القتل داخل الأردن.. كم تبلغ نسبته؟

قال أمين عام المجلس الوطني لشئون الأسرة الأردني محمد مقدادي، إن معدل جرائم القتل في الأردن يبلغ جريمة واحدة لكل 100 ألف نسمة.

وأضاف مقدادي، أنه من المتوقع أن تبقى الجريمة ضمن معدلاتها، لافتا إلى أن تطوير إطار وطني للحماية من العنف الأسري يتضمن التوعية والتدخل والعلاج، إضافة إلى أنه يمكن الوقاية من كثير من الجرائم من خلال تعزيز منظومة الحماية.

وأوضح، بحسب وسائل إعلام أردنية، أن عدم وجود بيانات واضحة للجريمة يعرقل عملية وضع السياسات، علما أن للجريمة أسبابا عدة وجذور العنف متعددة، لافتا إلى أن “نسب الجريمة داخل الأسرة في الدول الفقيرة أعلى من الدول الغنية”.