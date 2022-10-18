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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن يدعو رعاياه لمغادرة أوكرانيا في أسرع وقت

الأردن
الأردن

دعت الأردن مواطنيها في أوكرانيا إلى مغادرتها "في أقرب وقت ممكن" وأهابت بهم ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان، إنها "تجدد دعوتها للمواطنين الأردنيين الذين اختاروا البقاء في أوكرانيا إلى المغادرة في أقرب وقت ممكن من خلال المنافذ البرية المشتركة مع دول الجوار، وبواسطة وسائل النقل التجارية التي ما زالت متاحة".

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "في ضوء التطورات المتسارعة للأوضاع الأمنية التي يصعب التنبؤ بها في أوكرانيا".

ولفتت الوزارة إلى أنها "كانت قد فعّلت عند بدء الأزمة الأوكرانية خلية أزمة في مركز عمليات الوزارة وفي السفارات الأردنية المعتمدة في الدول المجاورة لأوكرانيا"، بهدف تيسير دخول الأردنيين إلى عدة دول عبر المعابر الحدودية مع أوكرانيا.

وأضافت أنها أنشأت منصة إلكترونية خاصة للراغبين بمغادرة الأراضي الأوكرانية، وأن عدد المسجلين فيها بلغ 1500 شخص مع عائلاتهم.

وقالت الوزارة إن ممثليها ساعدوا نحو 1400 من الأردنيين وعائلاتهم و"تأمين عودة عدد كبير منهم للمملكة من خلال رحلات الإجلاء التي تم تسييرها".

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