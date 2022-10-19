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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وكر لتجارة المخدرات.. السجن 3 سنوات وغرامة 10آلاف جنيه لصاحب مقهى

حبس - ارشيفية
حبس - ارشيفية

قضت محكمة جنايات القاهرة ، برئاسة المستشار محمد أحمد علي ، بمعاقبة صاحب مقهي بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه وذلك لاتجاره في المواد المخدرة بالدرب الاحمر والزمته المصاريف الجنائية بالدعوي.

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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد علي وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة، ومحمد شعبان حبيب، ومحمود محمد طلعت، المستشارون بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر وائل عبد المقصود وإسلام عاشور. 

وأوضح، أمر إحالة المتهم الي المحاكمة الجنائية بأنه بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر  أحرز بقصد الاتجار والتعاطي لجوهر الحشيش المخدر في غير الاحوال المصرح بها قانوناً، كما ادار مكانا "المقهى الخاص به" لتعاطي المواد المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات

وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية ، أنه وحال مروره الأمني ورد إليه معلومة أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم بتهيئة المقهي الخاص به وكرا لمتعاطي المواد المخدره فانتقل صوبها فابصره ممسكاً  صحنا به عدة قطع لجوهر الحشيش المخدر ويقوم بوضع أحدي القطع المخدره بأحد الاحجار أمام احد متعاطي الأرجيلة "الشيشه "فضبط المتهم ولاذ الآخر بالفرار وبالتقاط الصحن وفحص الأرجيلة "الشيشه" عثر بأحجارها علي قطع لذات المادة المخدرة محل الضبط وبتفتيشه عثر علي مبلغ مالي وبمواجهته بما أسفر عنه التفتيش أقر بحيازته للمواد المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته وأنه اتخذ من المقهى وكرا لمتعاطي المواد المخدرة.

وتضمنت ملاحظة النيابة العامة بالقضية بانه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد عشرة قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الاول من قانون المخدرات ووزنت صافيا ٨٨. سنتيجراما وكذا طبق صيني به آثار تلوثات لمادة بنية اللون ثبت إنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات، وشيشة كاملة الأجزاء بداخلها كمية من الماء العكر يعلوها عدد إثنين حجر من المعسل بداخل كلا منهما المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، كما ثبت بتقرير المعامل المركزية احتواء عينتي الدم والبول للمتهم لنواتج أيض الحشيش المخدر.

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