قافلة طبية جديدة لجامعة المنيا بقرية «شارونة» بالمنيا

بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة

أطلقت جامعة المنيا برعاية من الدكتور عصام فرحات، القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قافلة طبية جديدة لقرية جزيرة شارونة بمركز مغاغة بمحافظة المنيا؛ استمرارًا لتقديم الخدمات اللائقة للقرى المستهدفة.

وقد تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على عدد ٤١٢ حالة في تسع تخصصات طبية، قام بها الأطباء المشاركون من كلية الطب البشري بالجامعة، والذين بلغ عددهم نحو ١٤ طبيبًا، بإشراف من الدكتور أسامة المنشاوي، وكيل كلية الطب ومنسق عام القوافل الطبية، كما تم توزيع الأدوية بالمجان، حيث أشرفت الدكتور أمل كمال، وكيل كلية الصيدلة على إجراءات صرف العلاج للمرضى بالقافلة.

وعلى صعيد آخر تم عقد ندوتين توعويتين، من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض، تحت إشراف من الدكتورة يسرية السيد وكيل كلية التمريض، تناولت: مخاطر الإدمان والتعاطي، والإسعافات الأولية، فضلًا عن قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية النوعية بتنظيم احتفالية موسيقية لأطفال القرية.

كما شارك ايضًا في فعاليات القافلة مجموعة اصدقاء البيئة من كلية التربية الرياضية.