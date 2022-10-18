حظر سير مركبات التوك توك بشوارع مدينة ملوي في المنيا

قرر اللواء أحمد السايس رئيس مركز ملوى جنوب المنيا ، حظر سير مركبات التوك توك بشوارع المدينة بالتنسيق مع وحدة مرور ملوي.

وأوضح أن هذا القرار يأتي فى إطار توجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة لمنع انتشار العشوائيات بالشوارع وتيسيراً لحركة المرور ومنع أي تكدسات مرورية بالشوارع الرئيسية والطرق العامة داخل مدينة ملوى، والمتابعة الدورية لكافه الجهود فى شتى القطاعات والمجالات وخاصة مجال الطرق العامة والمواصلات للحفاظ على سلامة المواطنين.

وكلف اللواء أحمد السايس رئيس المركز نواب رئيس المركز ورؤساء الأحياء والجهات المعنية بتكثيف المرور لتنفيذ القرار، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين وسيتم مصادرة التوك توك فى حالة سيره بشوارع مدينة ملوى .

كما قام رئيس المركز بمتابعة اعمال تمهيد عدد من شوارع المدينة استعداداً لتنفيذ خطة الرصف وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022_2023 للوقوف على مدى مطابقة الاعمال للمواصفات الفنية وتلافى الملاحظات اثناء العمل.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق والنقل ومحمد عبد الغنى نائب رئيس المركز والمهندس ايليا دانيال مدير طرق ملوى وسيد طه رئيس حى غرب المدينة.