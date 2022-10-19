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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تقتل 100 جندي أوكراني وتدمر 14 قاربا في زاباروجيه

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولة إنزال أوكرانية على الضفة اليسرى لسد كاخوفكا في زاباروجيه وتم تصفية أكثر من 90 جنديا أوكرانيا وتدمير 14 قاربا.

وفي وقت سابق، كانت قد اعترفت روسيا أن الوضع الميداني في أوكرانيا "متوتر" بالنسبة لقواتها أمام هجوم مضاد تشنه كييف، لكنها لم تستبعد "اتخاذ قرارات صعبة"، وسط معارك طاحنة لا سيما في خيرسون جنوبي البلاد.

ومن جانبه، قال القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا، الجنرال سيرجي سوروفيكين، إنه "يمكن وصف الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأنه متوتر"، موضحا أن "العدو لا يتخلى عن محاولاته لمهاجمة مواقع القوات الروسية".

وأضاف في حوار مع قناة "روسيا 24" أن قيادة حلف الناتو "تطالب القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة بشن عمليات هجومية في اتجاه خيرسون، بغض النظر عن أي خسائر، سواء في القوات المسلحة الأوكرانية أو بين السكان المدنيين".

وذكر الجنرال الروسي أن "الجيش الروسي سيضمن قبل كل شيء الإجلاء الآمن للسكان من خيرسون"، حيث تشكل الضربات الأوكرانية التي تستهدف البنية التحتية المدنية تهديداً مباشراً لحياة السكان، لافتا إلى أن الوضع في المدينة "صعب للغاية".

وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا زاباروجيه روسيا خيرسون سيرجي سوروفيكين

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