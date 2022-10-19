أبو العينين يدعو رجال الأعمال للترويج لفرص الاستثمار في مصر: نقف جميعا مع الدولة

أكد محمد أبو العينين، رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن المستثمرين يواجهون العديد من التحديات، لافتا إلى أن اجتماع الشعبة دائما يأتى للعمل على حل المعوقات، خاصة فى ظل انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذى دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده نهاية الشهر الجارى.

وقال أبو العينين، خلال اجتماع شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ومجلس الأعمال المصرى الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن العالم يشهد تباطؤا، ومطالبين بحل التحديات الاقتصادية التى أصبحت مختلفة عن الماضي، متسائلا: “أين نحن من العالم كرجال أعمال مصريين؟”.

وطالب بالوقوف مع الدولة نقدم مقترحات لحل مشكلات الاقتصادية والترويج للفرص الاستثمارية فى الاسواق الخارجية لجذب للاستثمارات الاجنبية المباشرة واستغلال الفرص الإستثمارية فى السوق المصرى

