تريند لليوم الثالث.. صور سارة الطباخ بعد الشهرة.. شاهد

تصدرت المنتجة سارة الطباخ ، تريند مؤشر البحث على موقع جوجل لليوم الثالث بعد أزمة النجمة شيرين عبد الوهاب.

اعتادت المنتجة سارة الطباخ ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرامدائما أبرز جلسات التصوير التي تخضع لها مما يكشف عن إطلالاتها.

وأثارت المنتجة سارة الطباخ ، الجدل باطلالات جريئة ومثيرة خلال الفترة الاخيرة.

وتتميز المنتجة سارة الطباخ ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وهاجم محمد عبد الوهاب شقيق الفنانة شيرين، المنتجة سارة الطباخ بسبب دعمها لحسام حبيب ولم تكن هذه المرةالأولي الذي يتواجد اسم سارة الطباخ في صراع مع النجوم خصوصا بعد أزمتها الفنان تامر عاشور و مع الشرنوبيوإلغاء الحافلات الخاصة به وصول النزاع الي المحاكم.



قال محمد عبدالوهاب شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب، إنه يحاول حمايتها من حسام حبيب طليقها وسارة الطباخلانهما على حد تعبيره عصابة.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية المذاع عبر فضائية MBC و من تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعد هذا أولتعليق من محمد عبدالوهاب بعد الأنباء المتداولة عن قيامه بالاعتداء على شقيقته شيرين و احتجازها في أحدالمستشفيات.

وتابع: أن كل الأخبار المتداولة عن الاعتداء على شيرين غير صحيحة وأنه يحاول فقط حمايتها من هذه العصابة قاصداًحسام وسارة.

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