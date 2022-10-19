شالكه يقيل مدربه بعد فضيحة كأس ألمانيا

أعلن نادي شالكه الألماني، اليوم الأربعاء، إقالة مدربه فرانك كرامر بعد الهزيمة الكارثية أمام هوفنهايم 1-5 في بطولة كأس ألمانيا.

شالكه في موقف لا يحسد عليه، بعدما حقق الفوز مرة واحدة في 10 مباريات في الدوري منذ عودته للدوري الممتاز مطلع الموسم الحالي بعد تتويجه بطلا للدرجة الثانية

ويحتل شالكه المركز السابع عشر حاليا في جدل ترتيب فرق البوندسليجا، برصيد 6 نقاط.

وقال المدير الرياضي لشالكه روفن شرودر إنه كان يتعين على ناديه القيام بهذا الإجراء بعد أن أصبح وضع شالكه في الدرجة الأولى في خطر، مضيفا: "بعد الصعود إلى الدرجة الأولى، كان لدينا هدف واحد هو البقاء في البوندسليجا. حتى هذه اللحظة نحن مقتنعون بأننا نستطيع قلب الأمور".

واعتبر عضو مجلس الإدارة بيتر كنايبل أن العروض التي قدمها الفريق في مبارياته بعيدا عن قواعده "لا تليق بسمعة شالكه".

وأضاف: "يتعين علينا تحسين مستوانا بشكل كبير في جميع الجوانب لكي نستطيع تحقيق هدفنا في البقاء".