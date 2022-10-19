حسام هزاع : رحلات سياحية منتظرة من الوفود الرسمية المشاركة بمؤتمر المناخ

أكد الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، أن هناك استعدادات كبيرة من الدولة لمؤتمر المناخ، خاصة في مدينة شرم الشيخ، لتصبح مدينة خضراء وجاذبة.

وقال حسام هزاع، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك أعدادا كبيرة ستصل من جميع أنحاء دول العالم إضافة إلى الوفود الرسمية والتي سيكون لها دور في تنشيط حركة السياحة.

وتابع الخبير السياحي، أنه سيكون هناك استخدام محطات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هناك استعدادات كبيرة للمطارات، خاصة أنه سيتم استقبال أعداد كبيرة.

القيام برحلات سياحية

وأشار حسام هزاع إلى أنه سيكون هناك عروض وشاشات عرض، لعرض الأماكن الأثرية بالدولة المصرية، حتى يمكن القيام برحلات سياحية من شرم الشيخ للأقصر أو أسوان أو أي مكان.