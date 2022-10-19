بسبب الميراث.. شقيقان يشوهان عمهما بـ مية نار في الدقهلية

أصيب شخص بحروق من الدرجة الثالثة بالوجه والرقبة والذراعين والصدر ، إثر خلافات بينه وبين أبناء شقيقه بسبب الميراث، بعد أن القوا عليه مادة كيميائية"حمض النيتريك" بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية تلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من مركز ميت غمر مستشفى ميت غمر المركزى، بوصول "أحمد.س.خ"58 موظف بمستشفى ميت غمر مصابا بحروق بالوجه والرقبة والذراعين والصدر من الدرجة الثالثة .

انتقل ضباط المركز وبسؤاله إتهم كلا من "شريف.م.م " محامى وشقيقه"محمود" عامل ،ونجلى شقيقه حيث ألقى المتهم الأول مادة كيميائية "حمض النيتريك" عليه مما أدى لحدوث اصابته، بينما قام المتهم الثانى بتهديده بسكين ،بسبب خلافات على الميراث تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المتهم الأول والذى اعترف بإرتكاب الواقعة، بسبب خلافات على الميراث .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، تم العرض على النيابة العامة.