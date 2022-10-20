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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

شهب الجباريات تمطر سماء مصر ... الجمعة

شهب الجباريات
شهب الجباريات

تشهد سماء مصر يوم الجمعة القادمة، زخات شهب الجباريات وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه ظاهرة فلكية يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن السماء مصر تشهد يوم الجمعة القادم الموافق 21 أكتوبر المقبل ذروة زخة (شهب الجباريات)، وهي من الزخات الشهابية السنوية المتوسطة حيث يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة عند الذروة و التي ينتظرها هواة الفلك في جميع أنحاء العالم.

واوضح الدكتور “تادرس”، أن شهب الجباريات تأتي نتيجة دخول الأرض في مخلفات غبار مذنب Halley التي تدخل الغلاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في صورة شهب، وأن الشهب تتساقط كما لو كانت آتية من كوكبة الجبار وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر في السماء .

البحوث الفلكية تحذر المواطنين من كسوف الشمس الثلاثاء المقبل |تفاصيل

واشار استاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن هلال القمر الرقيق سيكون فرصة لترك السماء مظلمة هذا العام مما يبشر برؤية عدد كبير من الشهب الخافت أيضا، وأن افضل وقت مكان لمشاهدة شهب الجباريات ستكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن ضوء المدينة بعد منتصف الليل .

ونوه أستاذ الفلك، بأنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية؛ فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأضاف أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

وعلي جانب آخر يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، لرصد ظاهرة كسوف الشمس المرتقبة الثلاثاء المقبل من العاشره و٥٨ دقيقه وحتي الثالثه واربع دقائق عصرا ويفتح المعهد (مرصـد حلوان) أبوابه  للجمهور والمهتمين وهواة رصـد هذه الظواهر الفلكية، حيث سيكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وسيكون هناك أجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

كما سيتم عمل محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد وتحديدا سوف يكون هناك فعالية رصد باستخدام التليسكوب الشمسي وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان.

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