برفقة ابنه.. شاهد أحدث ظهور لـ مصطفي محمد عبر إنستجرام

نشر اللاعب مصطفي محمد لاعب نادي نانت الفرنسي صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مصطفي محمد في الصورة برفقة ابنه، مما نال إعجاب متابعيه.

ويسعى نانت بقيادة مصطفى محمد، المنضم في مطلع الموسم الجاري، على سبيل الإعارة من جالطة سراي التركي، لتحسين مركزه في الدوري الفرنسي، حيث يحتل المركز قبل الاخير.

ويحتل نانت المركز الـ 19 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط، حيث حقق الفوز في لقاء وحيد، وتعادل في 4 مواجهات، وتلقى الهزيمة في 5 مباريات.

على الجانب الآخر يأتي فريق بريست في المركز الـ 20 في ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 6 نقاط.