عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. الفرصة الأخيرة لاستلام ملفات المرشحين لخدمة اجتماعية حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ان اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 هو الفرصة الأخيرة لاستقبال ملفات الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب تنسيق الجامعات 2022 . 

و نوهت كلية الخدمة الاجتماعية أنه على كافة الطلاب المرشحين للكلية سرعة تقديم الملفات الخاصة بهم وإجراء المقابلات الشخصية للالتحاق بالكلية و استكمال دفع المصروفات . 

و تمشل اوراق ملف الالتحاق بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان الآتي : 


1- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها

2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.

3- طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب

4- احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور

5- توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.
6- 6 صور شخصية 4x6 .

 

جدير بالذكر ان جامعة حلوان أعلنت إنتاج أكثر من 20 منتجًا من شنط ومحافظ خلال ورشة العمل التدريبية.. في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة.

txt

تحقيق التنمية.. جامعة حلوان: نحرص على رفع وعي الباحثين

txt

جامعة حلوان: نعمل على دعم راغبي التقدم للمنح الدولية

txt

رئيس جامعة حلوان: البحث العلمي ركيزة أساسية لحل المشاكلات المجتمعية

txt

انطلاق ورشة عمل تدريبية بمدينة الأمل لـ كلية التربية الفنية جامعة حلوان |صور

txt

كلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان تشهد تحركا تنمويا لتطوير منشآتها الرياضية

txt

رئيس جامعة حلوان يتفقد كلية التكنولوجيا والتعليم

txt

خدمة اجتماعية حلوان: الخميس آخر موعد لاستلام ملفات المحولين

txt

أخبار التعليم.. خبير يعدد مزايا السناتر الخاصة… اشتغل بالحصة مقابل 20 جنيها.. الأوراق وكيفية التقديم

txt

خبير تربوي: ترخيص السناتر الخاصة سيمنع استغلال أصحابها لأولياء الأمور والطلاب

txt

جامعة حلوان: نحرص على توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير منظومة البحث العلمي.. والقصاص: نهدف لتحقيق التميز في جميع المجالات

وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة تم عقد ورشة عمل تدريبية بمدينة الأمل «الهجانة سابقاً» وهى منطقة أكثر احتياجًا لمثل تلك الأنشطة التنموية الهادفة.

من جانب المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة أقيمت الورشة التدريبية تحت رئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف مها مروان مقرر المجلس فرع القاهرة وتنسيق وتنفيذ وحضور الدكتورة رقية شلبي مقرر مناوب  الفرع، والدكتور عصمت أباظة زهرة شوشة عضوات الفرع.

 

 

 

خدمة اجتماعية حلوان خدمة اجتماعية الفرصة الأخيرة البحث العلمي Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

أمطار رعدية بالجمهورية .. بيان من الأرصاد بـ طقس الـ 72 ساعة المقبلة

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

مطار برج العرب: ضبط ألعاب جنسية ومكملات غذائية مهربة من تركيا

نفسي ارتمي في حضن أمي..القت ابنها في النيل وعاد بعد 22 عاما

بيع نهائي أو إعارة.. فرج عامر يكشف عن مفاجأة لكولر| تفاصيل

ترشيحاتنا

أسبوع حزين على الذهب.. الأصفر يسقط بقوة وهذا سعر عيار 21 الآن

ثروات مصر المدفونة.. كنوز نمتلكها غير الرمال السوداء توفر دخلا بالمليارات

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الخميس

صلاة تساوي 12 سنة عبادة.. اغتنمها ولا تتركها

بعد قرار بايدن بسحب المخزون الاستراتيجي .. ارتفاع هائل في أسعار النفط

استولى على 2 مليون و500 ألف جنيه.. ضبط مستريح الهواتف الذكية بسوهاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مربى البلح .. بمذاق لا يقاوم

سعاد زكي..كيف انقلبت حياتها من نجمة لامعة في مصر إلى عاملة نظافة؟

بعد تصدرها التريند.. أسرار غير متوقعة وراء أناقة ياسمين صبري

في اليوم العالمي لـ هشاشة العظام.. معلومات صادمة عن المرض| تفاصيل

فيديو

دور حسام حبيب .. مصطفى كامل يفجر مفاجأة عن احتجاز شيرين بمستشفى نفسي

فجر مفاجأة.. والد حسام حبيب يدافع عن ابنه بهذه الطريقة.. فيديو جراف

كنز مهدر من 80 سنة.. الرمال السوداء ثروة كبيرة للاقتصاد المصري

«الكيلو بياخد سنة».. كل ما تريد معرفته عن مشروع الرمال السوداء "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ