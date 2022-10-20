اليوم.. الفرصة الأخيرة لاستلام ملفات المرشحين لخدمة اجتماعية حلوان

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان ان اليوم الخميس 20 أكتوبر 2022 هو الفرصة الأخيرة لاستقبال ملفات الملتحقين بالكلية عن طريق مكتب تنسيق الجامعات 2022 .

و نوهت كلية الخدمة الاجتماعية أنه على كافة الطلاب المرشحين للكلية سرعة تقديم الملفات الخاصة بهم وإجراء المقابلات الشخصية للالتحاق بالكلية و استكمال دفع المصروفات .

و تمشل اوراق ملف الالتحاق بكلية الخدمة الاجتماعية بحلوان الآتي :



1- بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني وتوفير صورتان منها

2- إحضار شهادة ميلاد كمبيوتر للطالب و5 صور منها.

3- طباعة صورة من البطاقة الشخصية للطالب

4- احضار نموذج 2 جند للطلاب الذكور

5- توفير شهادة التفوق الرياضي إن وجد.

6- 6 صور شخصية 4x6 .

جدير بالذكر ان جامعة حلوان أعلنت إنتاج أكثر من 20 منتجًا من شنط ومحافظ خلال ورشة العمل التدريبية.. في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة.

وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين كلية التربية الفنية جامعة حلوان والمجلس القومي للمرأة فرع القاهرة تم عقد ورشة عمل تدريبية بمدينة الأمل «الهجانة سابقاً» وهى منطقة أكثر احتياجًا لمثل تلك الأنشطة التنموية الهادفة.

من جانب المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة أقيمت الورشة التدريبية تحت رئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة وتحت إشراف مها مروان مقرر المجلس فرع القاهرة وتنسيق وتنفيذ وحضور الدكتورة رقية شلبي مقرر مناوب الفرع، والدكتور عصمت أباظة زهرة شوشة عضوات الفرع.