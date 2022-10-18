عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تربوي: ترخيص السناتر الخاصة سيمنع استغلال أصحابها لأولياء الأمور والطلاب

طلاب
طلاب


شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم مفاجآت عديدة أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، والذي استعرض خلال الجلسة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وكشف عن تعديلات قانونية جوهري في نظام الثانوية العامة، إضافة إلى نظام الدراسة في كليات التربية، من أجل سد عجز المعلمين.


حيث أعلن عن انه سيتم إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة وقريبا ترخيص السناتر الخاصة، وذلك بالتوافق مع مجلس الوزراء، على أن يتم تغيير اسم مجموعات التقوية إلى مجموعات "الدعم".

و سيتم  ترخيصها، ومنح المعلم الذي يقوم بالعمل فيها رخصة من قبل الحكومة، كي يكون الطالب في بيئة تعليمية آمنة، وتحت أعين الوزارة.


وقد صرح الخبير التربوي الدكتور علاء الجندي ان إسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة سيعمل علي تحسين جودة مجموعات التقوية ورفع الكفاءة بها، موضحا انه قد وجهت وزارة التربية والتعليم بمد وقت مجموعات التقوية  بالمدارس و رفع كفائتها و تجهيز القاعات الخاصة لها علي  اعلي مستوي . 

  

txt

جامعة حلوان: نحرص على توفير الإمكانيات اللازمة لتطوير منظومة البحث العلمي.. والقصاص: نهدف لتحقيق التميز في جميع المجالات

txt

8 خدمات مهمة من مركز دعم البحث العلمي جامعة حلوان .. تعرف عليها

txt

استاذ بتربية عين شمس: ترخيص سناتر الدروس الخصوصية يقلل من دور المدارس

txt

بحضور أبطال عملية إيلات.. انطلاق فعاليات احتفالية السادس من أكتوبر بجامعة حلوان

txt

خبير تربوي: إسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة فكرة غير جيدة

txt

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن نظم الساعات المعتمدة

txt

العلاقات الدولية بحلوان: نحرص على تعريف الباحثين بكافة المنح الدولية

txt

نائب رئيس جامعة حلوان : نعمل علي رفع التصنيف الدولي

txt

جامعة حلوان: نعمل عى تقديم الدعم الكافي للباحثين ورفع التصنيف العالمي.. و"العلاقات الدولية" يكشف تفاصيل منح دراسية ضمن برنامج تشيفننج في بريطانيا

txt

رئيس جامعة حلوان: نعمل على تقديم الدعم الكافي للبحث العلمي

و نوه الي ان ترخيص السناتر  الخصوصية سيعمل علي مراقبة من يعملون بها و اختبارهم بدقة قبل القيام بهذه المهنة و وضع ضوابط بداخل هذه المهنة وفقا لما تنص عليه قواعد وزارة التربية و التعليم ، و سيقضي علي الظواهر الغريبة الموجودة بهذه الاماكن و سيقنن من استغلال السناتر لاولياء الامور و الطلاب .  

و تابع انه يجب تشكيل لجنة مختصة من وزارة التربية و التعليم للاشراف علي. مجموعات التقوية. بالمدارس و تراخيص سناتر الدروس الخصوصية

وزير التعليم الدروس الخصوصية التعليم سناتر الدروس الخصوصية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

تعديل جديد على بطاقة الرقم القومي.. وهذه غرامة المخالفين | تفاصيل

أوبترا انخفضت 30 ألفا| أبوالمجد: 600 ألف سيارة بالطريق.. والأوفر برايس يتراجع

3 حالات لحصول الابن على معاش الوالد بعد تجاوز 21 سنة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

ترشيحاتنا

هذه المهزلة.. تحذير عاجل من محامي شيرين عبد الوهاب

هددها بنشر صور فاضحة.. القصة الكاملة لابتزاز شاب بالإسكندرية فتاة فلسطينية

برلماني: نقترح إضافة الميكروباص والنقل إلى قانون سيارات المصريين بالخارج

أزمة الطافة في إسبانيا ترفع أسعار الأخشاب والمواقد

بعد أزمة شيرين وحسام حبيب.. داليا كمال تكشف أخطر أنواع الإدمان|فيديو

تفاصيل عقوبة متحرش سوهاج بعد واقعة مكتب بريد جرجا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتعشى بـ 5 جنيه .. طريقة عمل أكلة سهلة ومغذية

تستخدم في صناعة الصواريخ والغواصات والطائرات..صدى البلد داخل مجمع مصانع الرمال السوداء

أقوى من أدوية سد الشهية..تناول تلك المشروب قبل الوجبة ب30 دقيقة

علاج القولون بهذا اللون .. إليك التفاصيل

فيديو

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم حول الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد..تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ