خبير تربوي: ترخيص السناتر الخاصة سيمنع استغلال أصحابها لأولياء الأمور والطلاب



شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم مفاجآت عديدة أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، والذي استعرض خلال الجلسة خطة عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، وكشف عن تعديلات قانونية جوهري في نظام الثانوية العامة، إضافة إلى نظام الدراسة في كليات التربية، من أجل سد عجز المعلمين.



حيث أعلن عن انه سيتم إسناد مجموعات التقوية بالمدارس لشركات خاصة وقريبا ترخيص السناتر الخاصة، وذلك بالتوافق مع مجلس الوزراء، على أن يتم تغيير اسم مجموعات التقوية إلى مجموعات "الدعم".

و سيتم ترخيصها، ومنح المعلم الذي يقوم بالعمل فيها رخصة من قبل الحكومة، كي يكون الطالب في بيئة تعليمية آمنة، وتحت أعين الوزارة.



وقد صرح الخبير التربوي الدكتور علاء الجندي ان إسناد مجموعات التقوية لشركات خاصة سيعمل علي تحسين جودة مجموعات التقوية ورفع الكفاءة بها، موضحا انه قد وجهت وزارة التربية والتعليم بمد وقت مجموعات التقوية بالمدارس و رفع كفائتها و تجهيز القاعات الخاصة لها علي اعلي مستوي .

و نوه الي ان ترخيص السناتر الخصوصية سيعمل علي مراقبة من يعملون بها و اختبارهم بدقة قبل القيام بهذه المهنة و وضع ضوابط بداخل هذه المهنة وفقا لما تنص عليه قواعد وزارة التربية و التعليم ، و سيقضي علي الظواهر الغريبة الموجودة بهذه الاماكن و سيقنن من استغلال السناتر لاولياء الامور و الطلاب .

و تابع انه يجب تشكيل لجنة مختصة من وزارة التربية و التعليم للاشراف علي. مجموعات التقوية. بالمدارس و تراخيص سناتر الدروس الخصوصية