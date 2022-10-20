دعاء عظيم لمن تريد الحمل.. أدعية وآيات من الكتاب والسنة

دعاء عظيم لمن تريد الحمل، عندما يتأخر الحمل تقلق الزوجات، ويبحثن عن الحلول، وهنا في هذه المشكلة حلين مهمين الأول الأخذ بالأسباب والذهاب للأطباء والحصول على الأدوية التي تساعد في ذلك، والأمر الثاني الدعاء والإلحاح على الله عز وجل فبين عشية وضحاها قادر على أن يغير كل شيء .. دعاء عظيم لمن تريد الحمل.



دعاء عظيم لمن تريد الحمل

دعاء عظيم لمن تريد الحمل، حتى نكون في دقة شديدة لما نقدمه لقرائنا ، أنه لم يرد نصا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء للحمل ولكن نضع روشتة كالطبيب فيه مجموعة من الأدعية المستحبة لمن تريد الحمل تقولها في مثل هذه الأمور ويستحب للزوجة أن نقول دعاء الحمل - ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء. كذلك ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِياً.

- اللهم ارزقني صبيًّا حَنَانًا مِّن لَّدُنّك وَزَكَاةً، وَاجعله ربِّ تَقيًاً، وَبَراً بِوَالِدَيْهِ، وَلا تجعله جَبَّاراً عَصِياً، لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

- لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين يارب ارزقنى بالذرية الصالحة، ربى هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء.

- أسألك أَنْ تَغْفِرَ لِي وتَرْحَمَنِي وارزقني الذرية الصالحة، اللهم يا ذا العرش العظيم يا قوي يا رحمن، كذلك يا رحيم يا قادر على كل شيء أنت القادر وحدك والأطباء لا يقدرون. أسألك بأنك أنت الله الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وأسألك بأنك أنت الله ارحم الرحمين اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم. والذي إذا سئلت به أعطيت وإذا استعفيت به أعفيت وإذا استغفرت به غفرت اللهم إني أسألك بأحب الأسماء إليك.

- اللهم يا نور السموات والأرض، ويا عماد السموات الأرض، ويا جبار السموات والأرض، ويا ديان السموات والأرض، ويا وارث السموات والأرض، ويا مالك السموات والأرض، ويا عظيم السموات والأرض، ويا عالم السموات والأرض، ويا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، احفظ لي جنيني بحفظك.

-اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.



دعاء بشار الحمل

دعاء بشارة الحمل بعد زواج الفتاة يصبح كل حلمها الأمومة، والكثيرات يتقربن من الله عز وجل بالصلاة والدعاء، كما ننصحهم أيضا بالاستغفار وتكراره كثيرا ، ففي الدعاء والاستغفار بشارات عظيمة لمن يواظب عليهم ، فلا تقطع الزوجة رجائها فالأمومة وبشارة الحمل نعمة يمنحها الله عز وجل لنا لتستمر عبادتنا وحياتنا ومسيرتنا وكفاحنا، ودعاء بشارة الحمل يستحب أن تقول ربِّ هبْ لي من لدنك ذريةً طيبةً إنك سميع الدعاء ، ربِّ لا تذرني فردًا وأنت خير الوارثين، اللهم رب جبريل وميكائيل و أسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا ووفقني لما تحب و ترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة – ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عونا ومعينا، وحافظا و ناصرا ، ربِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، يَرِثُنِي وَيَرِثُ من دعوة الإسلام، واجعله رَبِّ رَضِيًّا.

- دعاء بشارة الحمل يستحب فيه أيضا أن تقول اللهم يا رب كل شيء أناجيك في صلواتي ودعواتي في الأسحار أن ترضَ عني وتجعل لقائي بولدي منحة لا محنة يا رب العالمين "يا حيُّ يا قيُّومُ برحمتِكِ أستغيثُ، أصلِحْ لِي شأنِي كلَّهُ، ولا تكِلْنِي إلى نفسِي طرْفةَ عيْنٍ" "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ العافية ديني ودنيايَ وأهلِّي ومالي

- اللَّهمَّ استُر عوُراتي وآمِن روعاتي اللَّهمَّ احفَظني من بينِ يديَّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بكَ أن أُغتالَ مِن تحتي"، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي، اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.



دعاء الحمل المعجزة

دعاء الحمل المعجزة، تحدث القرآن الكريم عن الكثير من المعجزات في هذا الأمر ، ممن كانت زوجته عاقرًا ورزقه بالولد قال تعالى قَالَ رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا ، فلا يوجد شيء صعب أو مستحيل عند الله عز وجل وكله بالدعاء اللهم يا من استجاب لعبده يونس بن متّى في بطن الحوت أدعوك أن تستجيب دعائي وتفرغ علي رحماتك وتجعل ولادتي كاستلال الشعرة من العجين.

-اللهم يا رب كل شيء أناجيك في صلواتي ودعواتي في الأسحار أن ترضَ عني وتجعل لقائي بولدي منحة لا محنة يا رب العالمين، اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

-اللهم بشرني بالذرية الصالحة كما بشرت زكريا بيحيى.. يامن رزقت مريم بلا حول منها ولا قوة ارزقني الذرية الصالحة المعافاة.

-يا من أمره بين الكاف والنون وإذا أراد شيئًا قال له كن فيكون.. اللهم ارزقني الذرية الصالحة التي تقر بهما العيون ، يارب ارزقني الذرية الصالحة في القريب العاجل، اللهم فرّحني بخبر حملي يا رب ياكريم.

-يا رب.. يا من ترزق بلا حساب لأن خزائنك ملئ بالخيرات.. ربي ارزقني بالذرية الطيبة المباركة كما رزقت عبدك زكريا ، اللهم ارزقني الذرية الصالحة المعافاة الطيبة المباركة التي تسعدني و تعينني في ديني و دنياي من بنين و بنات.

-اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترزقني الذرية الصالحة .

لا إله إلا أنت يا حى يا قيوم برحمتك أستغيث لا تحرمنى من نعمة الذرية الصالحة.

ربِّ إني نذرت لك ما في بطني محرَّرًا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم… اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير… اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير. اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه.. واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، زخراً للإسلام والمسلمين.

-اللهم إني اسألك بحق قول لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله.. اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن ترزقني الولد والخلف الصالح في الدنيا واجعله خير ثواب لي في الاخرة.