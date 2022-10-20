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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة|حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته.. وخناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

نونيز يقود ليفربول إلى فوز صعب على وست هام في الدوري الإنجليزي

حقق فريق ليفربول ثاني انتصاراته تواليًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

أبناؤنا .. رسالة من مرتضى منصور لجمهور الزمالك بعد الفوز على سموحة

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة للجمهور عقب فوز الفريق أمام نادي سموحة.

إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته

علق حسني عبدربه، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على قرار إقالته من منصبه، عقب الخسارة من الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

إقالة حسني عبد ربه من الجهاز الفني للإسماعيلي عقب الهزيمة أمام الأهلي

قرر يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي بإقالة حسنى عبدربه مدير الكرة للفريق الأول بعد خسارة الدراويش من الأهلي بهدف وحيد ، فى الجولة الأولي ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

رصدت كاميرا صدى البلد ، خناقة شوارع بين جمهور الأهلي والإسماعيلي بعد انتهاء المباراة فى مدرجات برج العرب فى الجولة الأولى ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

بعد طرده أمام الإسماعيلي..موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة ضد الزمالك بالسوبر

حصل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي على البطاقة حمراء بعد ضرب متعمد للاعب فريق الإسماعيلي محمد هاشم ،في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري .

غير كافية | أول تعليق من كولر بعد فوز الأهلي على الإسماعيلي

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

بعد إصابة قوية بـ مباراة سموحة .. الونش مدافع الزمالك في المستشفى

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن توجه محمود حمدي الونش مدافع الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المقاولون العرب للخضوع لفحص طبي وإجراء أشعة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

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بعد المباراة | خناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي في برج العرب ..شاهد

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