أخبار الرياضة|حسني عبد ربه يفتح النار بعد إقالته.. وخناقة شوارع بين جماهير الأهلي والإسماعيلي

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت كالتالي:

حقق فريق ليفربول ثاني انتصاراته تواليًا في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما، في الجولة الثانية عشرة للمسابقة.

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة للجمهور عقب فوز الفريق أمام نادي سموحة.

علق حسني عبدربه، مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على قرار إقالته من منصبه، عقب الخسارة من الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

قرر يحيي الكومي رئيس نادي الإسماعيلي بإقالة حسنى عبدربه مدير الكرة للفريق الأول بعد خسارة الدراويش من الأهلي بهدف وحيد ، فى الجولة الأولي ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

رصدت كاميرا صدى البلد ، خناقة شوارع بين جمهور الأهلي والإسماعيلي بعد انتهاء المباراة فى مدرجات برج العرب فى الجولة الأولى ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

حصل طاهر محمد طاهر لاعب النادي الأهلي على البطاقة حمراء بعد ضرب متعمد للاعب فريق الإسماعيلي محمد هاشم ،في اللقاء الذي جمع بينهما باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة الدوري المصري .

أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بفوز الفريق على الإسماعيلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب استاد برج العرب، في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن توجه محمود حمدي الونش مدافع الفريق إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المقاولون العرب للخضوع لفحص طبي وإجراء أشعة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة سموحة في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.