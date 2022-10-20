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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يسعى لتخطي أحزان الكلاسيكو أمام فياريال في الدوري الإسباني.. الليلة

فريق برشلونة
فريق برشلونة

يستضيف فريق برشلونة نظيره فياريال، اليوم الخميس، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز إلى تخطي أحزان الكلاسيكو، بالفوز على فياريال في مباراة الليلة، وتقليص الفارق مع ريال مدريد متصدر الترتيب.

وكان برشلونة خسر كلاسيكو الأرض أمام ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة التاسعة.

وخاض فريق برشلونة 9 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز 7 مباريات وتعادل في لقاء وخسر آخر.

على الجانب الآخر، يطمح فريق فياريال في تعميق جراح برشلونة بخطف نقاط المباراة الثلاث منه، والتقدم إلى المركز السادس.

يذكر أن آخر مباراة جمعت برشلونة وفياريال، كانت في الدور الثاني من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الماضي، وانتهت بفوز فياريال بهدفين دون رد.


ترتيب برشلونة وفياريال

يحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 22 نقطة، خلف ريال مدريد متصدر بـ 28 نقطة، بينما يتواجد فياريال في المركز السابع بـ 15 نقطة.

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