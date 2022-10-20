محافظ الإسكندرية الأسبق: اكتشاف احتياطي من الرمال السوداء يكفي 200 سنة

قال اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن موضوع الرمال السوداء من الموضوعات المهمة جدا والتي كانت مهملة، مشيرا إلى أنه وبصفة عامة من المتوقع أن يكون ملف التعدين هو قاطرة التنمية فى مصر.

وأضاف "فرحات" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الثروة المعدنية أهملت جدا فى مصر منذ فترة طويلة، موضحا: "هناك احتياطي من الرمال السوداء اكتشف الأن يكفي لتشغيلها لـ 200 سنة مما يؤكد معايير التنمية المستدامة".

وتابع أن مشروع الرمال السوداء فى مصر له بعد اقتصادي فى أهمية المعادن حيث تستخرج منه ست معادن رئيسية، لافتا إلى أنه سيعمل على توطين الصناعات والقيمة المضافة لتلك المعادن.