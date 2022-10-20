أول ضحايا الموسم.. القصة الكاملة لإقالة حسني عبد ربه عقب مباراة الأهلي

قرر يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي، إقالة حسني عبد ربه مدير الكرة بالفريق الأول، عقب خسارة الدراويش أمام الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يكشف الإسماعيلي، عن سبب إقالة حسني عبد ربه من منصبه، بعد أول لقاء للفريق في الموسم الحالي.

وتعد إقالة حسني عبد ربه هي الأولى في مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

حسني عبد ربه يرد:

علق حسني عبد ربه، على قرار إقالته من تدريب الإسماعيلي، عقب الخسارة أمام الأهلي.

وقال حسني عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية:" كان هناك تربص كبير بي خلال الأيام الماضية، هل يوجد مخطط لهبوط الفريق ولمصلحة من ما يحدث داخل النادي في هذه الفترة".

وأضاف: "لم أقصر مع الإسماعيلي خلال فترة تواجدي، مشكلتي أني بقول الحق.. لازم نادي الاسماعيلي ينضف من الداخل، أنا خائف الفترة المقبلة على الفريق، والحل عند ربنا -سبحانه وتعالى-.. أتمنى الأفضل لبيتي ولكن هناك شبهة فيما يحدث".

أزمة قميص الفريق:

ولفت حسني عبد ربه: "تواصل معي أعضاء من مجلس إدارة الإسماعيلي وطالبوني بالموافقة علي قميص الفريق وإجبار اللاعبين على الموافقة أيضا".

وتساءل قائلًا: رئيس النادي يحيى الكومي ترك للاعبين حرية اختيار القميص الذي يرتديه الفريق في المباريات، لماذا رفض الآن؟، ولماذا لماذا أصمت على موضوع اللبس وما يقال عن أنه دعم للنادي غير صحيح، وفي النهاية الأموال تخرج خارج النادي لحساب أشخاص بعينها".

إقالتي تمهيد لرحيل جاريدو:

واستطرد حسني عبد ربه: “جاريدو كان يأخذ رأيي في الأمور الفنية، لأنه يعرف قيمتي وليس مثل أصحاب النفوس المريضة، أؤكد أن قرار إقالتي من أجل الضغط على جاريدو لكي يرحل عن تدريب الإسماعيلي، أنا أتحمل كل ذلك من أجل الفريق فقط”.

حسني عبد ربه وجاريدو

تعليق آخر على فيس بوك:

كما كتب حسني عبد ربه عبر حسابه على موقع “فيس بوك”: "إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. حسبي الله ونعم الوكيل".

يذكر أن هدف الأهلي في شباك الإسماعيلي، جاء عن طريق الوافد الجديد شادي حسين في الدقيقة 73 من زمن المباراة.