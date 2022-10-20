عبدالرحمن طه: روح الفانلة الحمراء وراء التأهل المستحق لنصف نهائي مونديال اليد

أكد عبد الرحمن طه، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، أن شخصية النادي وروح الفانلة الحمراء وراء الفوز المستحق على بنفيكا البرتغالي والتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بالمملكة العربية السعودية.

وأوضح أن «رجال يد الأهلي» بدأ البطولة بطموحات كبيرة من أجل تجاوز الإنجاز السابق، الذي حققه الفريق من خلال التتويج بفضية البطولة عام 2007، وهو ما ظهر من خلال الروح القتالية لجميع اللاعبين.

وأشار طه إلى أن «رجال يد الأهلي» لم يفقد تركيزه أو إيمانه بالفوز طوال المباراة، حتى مع تقدم بنفيكا، مؤكدًا أن التركيز الشديد كان حاضرًا بقوة في اللحظات الأخيرة والحاسمة.

وقدم «رجال يد الأهلي» عرضًا قويًّا أمام بنفيكا، وتألق اللاعبون على مدار شوطي المباراة، لينجح الفريق في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 29-28، ليتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

وكان الفريق فاز في المباراة الأولى على فريق مضر السعودي بنتيجة 36-30، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.

وتضم بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «السوبر جلوب»، كلا من: عبد الرحمن حميد، وعبد الرحمن طه، ومحمد إبراهيم، وراؤول نانتس، وعبد الرحمن فيصل، وشهاب عبد الله، ومصطفى خليل، ومحسن رمضان، وسيف هاني، وأحمد خيري، وإسلام حسن، وأحمد عادل، وإبراهيم المصري، وياسر سيف، وعمر كاستيلو، وعمر سامي، وعبد العزيز إيهاب، وإسلام راضي.