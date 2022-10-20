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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

رئيس بعثىة الأهلي يشيد بأداء رجال اليد بعد التأهل لنصف نهائي السوبر جلوب

صدى البلد

أشاد المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس بعثة الفريق الأول لكرة اليد في كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، بالأداء الرجولي الذي قدمه  الفريق، والفوز التاريخي على بنفيكا البرتغالي بنتيجة 29-28، والتأهل إلى نصف نهائي «السوبر جلوب».

وقال سراج الدين إن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وثقة مجلس الإدارة وجماهير الأهلي بهم في مباراة بنفيكا البرتغالي، التي أقيمت مساء اليوم، ونجحوا في تحقيق فوز مهم على حساب بنفيكا صاحب التاريخ والحضور المميز على الساحة الأوروبية والعالمية.

وأشار سراج الدين إلى أن فوز «رجال اليد» على بنفيكا يعكس الروح العالية التي يتحلى بها اللاعبون والجهاز الفني، والتي ظهرت بشكل فعلي خلال المحفل العالمي.

وأكد على أن رجال اليد أظهروا الشخصية الحقيقية  للأهلي، التي دائمًا ما تكون حاضرة في المواجهات الكبيرة، وقدموا نموذجًا في الإصرار على تحقيق الفوز مهما كانت الصعوبات.

وأضاف أن هذا الفوز يحمل الجميع مسئولية كبيرة ويدفعهم لبذل أقصى جهد ممكن، وتقديم كل ما لديهم في مباراة الدور نصف النهائي، لتحقيق طموحات جماهير الأهلي.

المهندس محمد سراج الدين النادي الأهلي المملكة العربية السعودية بنفيكا البرتغالي السوبر جلوب

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