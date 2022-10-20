تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال القافلة الطبية بمركز الصف ضمن أعمال الحملات الطبية المتخصصة بمراكز الشباب المدرجة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وكذلك مبادرة (أعرف رقمك) بالتعاون مع الجمعية المصرية لضغط الدم، وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
حيث قام نائب محافظ الجيزة، بالمرور علي العيادات المتخصصة التب تشملها الحملة وباقي الأنشطة الأخري التي تقدمها القافلة الطبية.
وأشار نائب محافظ الجيزة، خلال لقائه بالمواطنين بمركز شباب الصف بان الدولة المصرية تقوم بتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف واطفيح بأنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتطوير المراكز الصحية ومراكز الشباب وأعمال البنية التحتية لتوفير الحياه الكريمة للمواطنين في الريف المصري.
كما قدم نائب محافظ الجيزة، شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة علي دورها الرياضي والاجتماعي والثقافي والصحي والعمل علي توسيع قاعدة المشاركة الشبابية وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.
رافق نائب محافظ الجيزة، اللواء عبدالرحمن شلش وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، والعميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، ومسؤلي الادارة الصحية بمركز الصف.
نائب محافظ الجيزة يدشن فعاليات القافلة الطبية بمركز شباب الصف ..شاهد
تفقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال القافلة الطبية بمركز الصف ضمن أعمال الحملات الطبية المتخصصة بمراكز الشباب المدرجة بالمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وكذلك مبادرة (أعرف رقمك) بالتعاون مع الجمعية المصرية لضغط الدم، وذلك في أطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.