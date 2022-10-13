الجيزة تستعد للأمطار..600 سيارة ومعدة للتعامل مع تجمعات المياه و2261 بالوعة صرف

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أجتماعا موسعاً للوقوف على الإستعدادات النهائية لمجابهة موسم الأمطار والتي أكد خلاله على الأجهزة التنفيذية بضرورة وضع خطة استباقية للتعامل الفوري مع الأمطار تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأشار إلى قيام المحافظة بتحديث خطط وسيناريوهات التعامل مع موسم الأمطار إستعداداً لأية إضطرابات جوية يتم رصدها وذلك بالتعاون مع أجهزة الرصد المعنية.

وأكد المحافظ على تفعيل دور لجان المتابعة والرصد للمرور على شبكات بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من إتمام عمليات الصيانة والتطهير اللازمة لها ومراجعة محطات الصرف الصحى للتأكد من عملها لكامل طاقتها.

وأشار أنه تم تحديد حوالي ٢٠٠ نقطة تجمع متوقعة للمياه للتعامل الفوري معها من خلال ٦٠٠ معدة وسيارة شفط تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي والاحياء والمراكز وهيئة النظافة ينفذ من خلالهم خطة تحرك سريع وتمركز إلى جانب استغلال مقومات المجتمع المدنى فى حال الحاجه لذلك .

كما أكد المحافظ انه قد سبق تجهيز تلك النقاط الساخنة بــ ٢٢١٦ بالوعة لصرف مياه الأمطار لتصريف المياه على شبكات الصرف الصحى لمنع تراكمها بالميادين والطرق ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق مع التنسيق الدائم مع غرف العمليات بمختلف الجهات المعنية والربط مع الغرفة الرئيسية بالمحافظة لتنسيق الجهود .

وخلال الاجتماع وجه محافظ الجيزة بتشكيل لجان مشتركة لمراجعة كفاءة سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار و بالوعات وشبكات الصرف ومخرات السيول وشبكات الإنارة والأخذ بكافة الملاحظات الواردة من تلك اللجان ومعالجتها فورا مشددا على شركه مياه الشرب والصرف الصحى بالتوسع فى تركيب بالوعات صرف الأمطار خاصة بالشوارع الجاري تطويرها ورصد الشوارع التى بحاجة لبالوعات إضافية لدعمها دون الإضرار بنتائج أعمال التطوير التى شهدتها العديد من قطاعات المحافظة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع شركة الكهرباء ومراجعة أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء وتركيب الأبواب الخاصة بها وإحلال المتهالك مع مراعاة المظهر الحضاري وتغطية كابلات الكهرباء بالشوارع، ووضعها على أعماق مناسبة تمنع تسرب المياه إليها لضمان سلامة المواطنين مؤكدا علي ضرورة إعداد خطة للطوارئ لعمل كافة المنشأت الحيوية والإستراتيجية وتوفير مولدات كهرباء لسرعة التوجه لمناطق الانقطاعات تجنباً لأى حدث طارئ.

كما شدد محافظ الجيزة على مديرية الموارد المائية والرى بسرعة الانتهاء من ترميم وتدبيش وتطهير مخرات السيول وتنفيذ الأعمال الصناعية من بحيرات صناعية وحواجز لمنع وصول المياه إلى الوادى والكتل السكنية وتنفيذ خطة لتوزيع المياه بالترع والمصارف المجاورة لكل مخر سيل لتخفيف الضغوط المتوقعة.

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