لمدة 5 ايام..غلق كلي بشارع السودان.. تعرف على الطرق البديلة

أعلنت محافظة الجيزة عن تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر وذلك أعلى شارع السودان بالإتجاه القادم من منطقة كوبرى الخشب أتجاه شارع فيصل بالجهة المقابلة لهيئة النظافة والتجميل .

وتشير محافظة الجيزة بأن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى بشارع السودان في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معده من الحجم الكبير ( ونش رفع عملاق ) وذلك لمدة (5 أيام) ابتداء من صباح يوم الثلاثاء الموافق ١٨ / ١٠ / ٢٠٢٢ وحتي صباح يوم السبت الموافق ٢٢ / ١٠ / ٢٠٢٢ على ان تكون فترة الغلق الكلى والأعمال من السـاعه ١٢ صباحاً حتى الســاعة ٥ صباحاً فقط .

وتؤكد محافظة الجيزة بأن الادارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية :

- حركة سير المركبات القادمة من تقاطع شارع التحرير مع شارع السودان (الكوبري الخشب) وترغب بالسير تجاه كوبرى الملك فيصل تقوم بالدخول للإتجاه الآخر (القادم من كوبرى الملك فيصل وشارع ثروت) قبل منطقة الغلق الكلي عن طريق فتحة دخول بالجزيرة الوسطى (تتخلل أعمدة كوبرى صفط اللبن) يتم إستحداثها وذلك بعد تحويل الاتجاه الآخر المشار إليه الى اتجاهين لحركة المرور وفصلهما بحواجز خرسانيه .

- ثم استكمال السير بمسار التحويلة المشار اليها لمسافة ما يقرب من (150م) ثم العودة للطريق الأصلي مرة أخرى اتجاه كوبرى الملك فيصل عن طريق فتحة خروج مستحدثة بالجزيرة الوسطى بعد تجاوز منطقة الغلق والأعمال المشار اليها .

وتنوه محافظة الجيزة بان الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت لوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات -الطواحين الضوئية – الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية .

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