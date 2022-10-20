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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري قوي.. شوقي غريب: المقاولون العرب فرط في 3 نقاط أمام المحلة

شوقي غريب
شوقي غريب

أبدى شوقي غريب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب عدم رضاه عن التعادل مع غزل المحلة في الجولة الأولى من الدوري.

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وتعادل المقاولون اليوم الخميس مع غزل المحلة في ملعب الأول إيجابيا بهدف لمثله.

وقال  شوقي غريب عقب المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس 1" قائلا: "لست حزينا سوى من النتيجة وعدم قدرتنا على الفوز لكنني سعيد بأداء اللاعبين".

وواصل "غزل المحلة بيتي وبلدي وأسرتي ولكن هذا هو الاحتراف، النتيجة ربما أرضت الطرفين وأتمنى التوفيق للمحلة في المباريات المقبلة".

وأكمل "الدوري قوي ولا يوجد فريقا يفرط في النقاط، اليوم فرطنا في النقاط والدوري سيكون صعبا على الجميع فنحن في الجولة الأولى وهناك شد في اللقاءات من الجميع".

وأتم شوقي غريب تصريحاته "لكن أتمنى أن يكون الدوري بتلك القوة في مصلحة منتخبات مصر المختلفة".

شوقي غريب المقاولون العرب غزل المحلة الدوري مصر

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