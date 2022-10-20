أولياء الأمور يشكرون "الأوقاف" لاستمرار البرنامج التثقيفي: يقدم زادًا معرفيا للأطفال

شهدت المساجد اليوم الخميس، إقبالا كثيفًا وتفاعلًا مع البرنامج التثقيفي الذي يعقد يوم الخميس من كل أسبوع، وواصل الأئمة والواعظات عقد البرنامج التثقيفي للأطفال بالمساجد.

البرنامج التثقيفي للأطفال

يأتي ذلك في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد، ومن منطلق إيمان وزارة الأوقاف بحق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، والتربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

فيما وجه أولياء الأمور الشكر لوزارة الأوقاف على استمرار البرنامج التثقيفي للأطفال، حيث استطاع البرنامج أن يقدم للأطفال زادًا معرفيًّا لا غنى لهم عنه.

الواعظات الأكثر نشاطًا في البرنامج التثقيفي

تأكيدًا على أهمية دور الأنشطة الثقافية والفنية في الارتقاء بالتوجهات الفكرية وصقل المواهب الواعدة لدى الأطفال واستثمار طاقاتهم واكتشاف ورعاية الموهوبين منهم كرمت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الواعظة سمية صبري عبـد العـزيز بمحافظة البحيرة، تـقـديرًا لدورها المتميز وجهــودها المخلصـة في عملــها التطوعي لإنجاح أنشطة وفعاليات النشاط التثقيفي ضمن مبادرة "حق الطفل" التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية، بحضور الشيخ محمد أبو حطب مدير مديرية أوقاف البحيرة.