ضياء رشوان: دور المصريين واجب في اتحاد الصحفيين العرب..فيديو

أكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب، أن إتحاد الصحفيين العرب بدأ مرحلة إصلاحية تستغرق عدة أشهر.

وقال ضياء رشوان، خلال تصريحات على هامش تقرير لبرنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “خالد ميري”، أن دور مصر في اتحاد الصحفيين العرب منذ إنشائه عام 1964 على هامش قمة عربية في الإسكندرية، كان لدعم القضية الفلسطينية.

وتابع نقيب الصحفيين، والرئيس الشرفي لاتحاد الصحفيين العرب، أن الجميع يعلم أن المصريين عليهم دور كبير في أتحاد الصحفيين العرب، مؤكدا أن وجود أعضاء من نقابة الصحفيين المصرية به، هو إستمرار لدور مصر ويجب أن تقوم به في إتحاد الصحفيين العرب.

الأمين العام للاتحاد

واز خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين بمنصب الأمين العام للاتحاد للمرة الثانية وحاتم زكريا السكرتير العام الأسبق لنقابة الصحفيين بمنصب الأمين المالي، كما أعلن اختيار ضياء رشوان رئيسًا فخريًا للاتحاد.