في الشارع حاجة تانية.. شريف سلامة: كنت طفل مؤدب في بروفات مسرح والدي

تحدث الفنان شريف سلامة، عن علاقته بوالده المخرج والمؤلف المسرحي سلامة حسن، قائلا:" لما كنت طفل كنت احضر جلسات عمل لوالدي ".

وقال شريف سلامة في حواره مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة " أون "، :" والدي كان بيعمل الحان للمسرح وكنت عارف إن ده شغل ".

وأضاف شريف سلامة:" كنت بلاقي أصدقاء كثر لـ والدي في المنزل عندنا وكانت القعدة حلوة ".

وتابع شريف سلامة:" والدي كان بيخليني اقعد معاه ، وكنت طفل ؤدب جدا وكنت سعيد إن أصدقاء والدي بيقولوا إني طفل مؤدب ".



وتابع شريف سلامة:" كنت طفل هادي في بروفات المسرح عندما اكون مع والدي، لكن انا في الشارع حاجة تانية خالص ".