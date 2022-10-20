محافظ كفر الشيخ يشهد احتفالية تجهيز 100 عروس لمؤسسة حياة كريمة.. صور

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مبادرة يدوم الفرح، ضمن مبادرات مؤسسة حياة كريمة، لتجهيز 100 عروس من الأسر الأولى بالرعاية، والأسر الفقيرة، ودور الأيام ومن الأكثر احتياجا بعدد من مراكز المحافظة، عقب إجراء بحث اجتماعي عن الحالات وتحديد احتياجاتهن وتوفير الأجهزة الكهربائية للعرائس، وإعانات.



جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء وائل الأشوح نائباً عن مدير الأمن، والدكتور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والعقيد محمد جمال، مدير منطقة الدلتا، والعقيد محمد مطر مدير قطاع الفئات المستهدفة، والدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، والدكتور رشدي العدوي، أستاذ الاقتصاد الزراعي، والدكتور إسلام طه معاون المحافظ، وهيام الطباخ، عضو مجلس النواب، وإسلام جبر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بكفر الشيخ، والدكتورة جاكلين، بشرى وكيل وزارة الثقافة، والدكتورة ماهيتاب مجدي منسق حياة كريمة كفر الشيخ.



وتضمنت الاحتفالية عدداً من الفقرات لفرقة كورال جامعة كفر الشيخ، وكلمة للدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، استعرضت خلالها فعاليات المجلس القومي للمرأة بالقرى بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتناول الدكتور محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، الأعمال والفعاليات، وأعمال متعددة لتوفير حياة كريمة للمستهدفين من المبادرات.



ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشكر للقائمين على الاحتفالية، مقدماً التهنئة للعرائس، متمنياً لهن حياة سعيدة في حياتهن الزوجية، كما وجه الشكر للمسئولين بالمؤسسة لتعدد المبادرات، التي أطلقها لمساعدة الأسرة الأولى بالرعاية والمستهدفين، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أشاد بالفتيات والشباب المتطوعين في المبادرة.

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