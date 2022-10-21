ضحية والدها الإرهابي.. الطفلة يقين: أتمنى أن أصبح طبيبة لتخفيف آلام الناس .. فيديو

استضاف الإعلامي رامي رضوان في برنامجه مساء DMC، الطفلة يقين ابنة التكفيري التي وجدت ملقاة في صحراء سيناء بعد فرار والدها وتولتها الأجهزة المعنية بالعناية والعلاج والتعليم.

وأوضحت يقين أنها تتلقى موادها التعليمية ومنها اللغة الإنجليزية، مشيرة إلى أنها تعشق الغناء وتمارسه بين أصحابها، كما أنها تحب وضع "الميك آب"، إلى جانب حبها للبيتزا والشاورما.



وقامت يقين خلال اللقاء بتلاوة بعض سور القرآن الكريم التي تحفظها مثل سورة القارعة كما غنت على الهواء أغنية وطنية وأغنية الغزالة رايقة.

وأكدت يقين أنها تتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل، لمعالجة الناس والتخفيف عنهم، ووجهت في النهاية التحية إلى أصدقائها ومعلميها، والتقاط بعض الصور المضحكة مع رامي رضوان.