حطمها والدها الإرهابي .. رامي رضوان يستعرض مراحل علاج الطفلة يقين.. فيديو

استضاف برنامج مساء DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان الطفلة يقين التي ظهرت خلال فيلم تسجيلي بالندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر.

واستعرض الإعلامي رضوان، مراحل علاج الطفلة يقين، مؤكدا أن رحلة العلاج لم تكن سهلة، معقبا: "رحلة العلاج الجسدي شيء ورحلة العلاج النفسي شيء آخر".

وأضاف: "يقين تحولت من طفلة بتخاف من أي حد بتشوفه ومن أي حاجه، لأنها كانت أي حاجه بتشوفها كانت تعتبر لأول مرة بتشوفها، إلى طفلة تعيش حياة كريمة مليئة بالأمل".

وتتحدث الطفلة خلال ظهورها الإعلامي الأول- عن كيفية تغير حياتها بعد أن أنقذها الجيش المصري من والدها الإرهابي الذي كان يستخدمها كدرع بشري في الحملات اللي كانت تقوم بها القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية..والقاها في الصحراء مصابة.