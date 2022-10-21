في أول ظهور| الطفلة يقين: أحفظ القرآن الكريم.. وأتعلم اللغة الإنجليزية.. فيديو

استضاف برنامج مساء DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان الطفلة يقين التي ظهرت خلال فيلم تسجيلي بالندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر.

وقامت الطفلة يقين بتلاوة بعض سور القرآن الكريم التي تحفظها، على الهواء ومنها سورة القارعة.

وأشارت إلى أنها تعشق البيتزا والشاورما وتمارس الرياضة، موضحة أنها تتلقى موادها التعليمية ومنها اللغة الإنجليزية، كما أنها تعشق الغناء.

وتتحدث الطفلة خلال ظهورها الإعلامي الأول- عن كيفية تغير حياتها بعد أن أنقذها الجيش المصري من والدها الإرهابي الذي كان يستخدمها كدرع بشري في الحملات التي كانت تقوم بها القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية..وألقاها في الصحراء مصابة.