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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في أول ظهور| الطفلة يقين: أحفظ القرآن الكريم.. وأتعلم اللغة الإنجليزية.. فيديو

يقين
يقين

استضاف برنامج مساء DMC الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان الطفلة يقين التي ظهرت خلال  فيلم تسجيلي بالندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر.

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حطمها والدها الإرهابي .. رامي رضوان يستعرض مراحل علاج الطفلة يقين.. فيديو

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لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

وقامت الطفلة يقين بتلاوة بعض سور القرآن الكريم التي تحفظها، على الهواء ومنها سورة القارعة.
وأشارت إلى أنها تعشق البيتزا والشاورما وتمارس الرياضة، موضحة أنها تتلقى موادها التعليمية ومنها اللغة الإنجليزية، كما أنها تعشق الغناء.

وتتحدث الطفلة  خلال ظهورها الإعلامي  الأول- عن كيفية تغير حياتها بعد أن أنقذها الجيش المصري من والدها الإرهابي الذي كان يستخدمها  كدرع بشري في الحملات التي كانت تقوم بها القوات المسلحة على الجماعات الإرهابية..وألقاها في الصحراء مصابة.

الطفلة يقين القران الكريم اللغة الإنجليزية الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان

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