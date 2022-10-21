الأهلي والزمالك يطلبان تأجيل مبارياتهم في التوقف الدولي.. وفيتوريا يرفض مواجهة "كندا"

كشف الإعلامي محمد شبانة، كواليس تواصل الأهلي والزمالك مع رابطة الأندية واتحاد الكرة ممثلا في عامر حسين عضو مجلس إدارة الجبلاية ورئيس لجنة المسابقات، من أجل تأجيل مبارياتهم في التوقف الدولي الخاص بكأس العالم.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، حدث تواصل بين الأهلي والزمالك و عامر حسين، وتم التواصل مع الرابطة، ليتم ترحيل مباريات الفريقين التي ستلعب في التوقف الدولي.

وأضاف شبانة، ولكن أؤكد للأهلي و الزمالك أن هذا الأمر لن يحدث بسبب ضيق الوقت.

وواصل شبانة، فيتوريا اعترض على لعب مباراة ودية مع كندا، طلب أن يخوض مباراة مع فريق متوسط، والثانية فريق قوي، المعسكر سيبدأ يوم 9، ومباراة بلجيكا يوم 18، وقد يكون المنتخب الثاني الأردن أو سوريا أو أي منتخب عربي آخر.

وقال :مباراة أي سواتيني سيكون الأحد المقبل الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، في حالة الفوز بالمباريتين سنتأهل لملاقاة الفائز من منتخبين آخرين، ثم التأهل لكأس الأمم الإفريقية.

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