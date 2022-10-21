بعد استقالة ليز تراس .. خسائر هائلة في بورصات أوروبا

شهدت أسواق الأسهم في أوروبا خسائر هائلة بعد إعلان رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس استقالتها على خلفية فشل خطتها الاقتصادية والتي لاقت انتقادات شديدة.

وارتفع الجنيه الإسترليني بحوالي 0.75% مقابل الدولار بعد تنحي تراس بعد 44 يوماً فقط في المنصب، مما يجعلها أقصر فترة لرئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا.

وأغلق المؤشر Stoxx600 مرتفعًا بنسبة 0.25%، مع دخول جميع البورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية، كما قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب بارتفاع 2% ، مع ارتفاع النفط والغاز 1.45%.

وتسببت حزمة السياسات المالية التي وضعتها تراس، والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي، في إحداث فوضى في الأسواق المالية بسبب مزيجها من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.

وعكست الأسواق الأوروبية خسائرها المبكرة لتنهي مساء الخميس بارتفاع 0.25%، في يوم شهد اضطرابات سياسية في بريطانيا بلغت ذروتها باستقالة رئيس الوزراء.

تراجع حاد في بورصة أمريكا

أعلقت أسهم البورصة الأمريكية مساء أمس الخميس، عقب تعزيزها البيانات الخاصة بسوق العمل وتعليقات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بشدة مما طغى على موجة من أرباح الشركات.

وارتفعت الأسهم في وقت مبكر من الجلسة، مدعومة بمكاسب أسماء منها شركة "آي.بي.إم" بعد أن تجاوزت شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات تقديرات الأرباح الفصلية أول أمس الأربعاء وقالت إنها تتوقع تجاوز أهداف نمو الإيرادات للعام بأكمله.

لكن الأسهم لم تستطع الحفاظ على مكاسبها، إذ عززت البيانات الأسبوعية حول البطالة وتعليقات باتريك هاركر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا المخاوف بشأن رفع الفيدرالي لأسعار الفائدة واحتمال دفع الاقتصاد إلى الركود.

ووفقاً للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 30.67 نقطة، أي 0.83%، ليغلق عند 3664.49 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 68.85 نقطة، أي 0.64%، إلى 10611.65 نقطة، وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 105.38 نقطة، أي 0.35%، إلى 30318.43 نقطة.