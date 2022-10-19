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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى 10.1% في سبتمبر

صدى البلد

  أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي إلى 10.1% مقارنة بـ 9.9 % خلال الشهر السابق عليه.


وأوضح مكتب الإحصاء الوطني -حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- أن هذا الارتفاع يأتي مدعومًا بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية.


وتعليقا على بيانات مكتب الإحصاء الوطني، قال وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، إن الحكومة ستعطي الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا قائلًا: "أفهم أن الأسر في جميع أنحاء البلاد تكافح في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع فواتير الطاقة.. ستعطي الحكومة الأولوية لمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا مع توفير استقرار اقتصادي أوسع يسهم في تحقيق نمو طويل الأجل من شأنه أن يساعد الجميع".

 


وتابع "لقد عملنا بشكل حاسم لحماية الأسر والشركات من الزيادات الكبيرة في فواتير الطاقة الخاصة بهم هذا الشتاء، مع ضمان سعر الطاقة الذي تفرضه الحكومة للحفاظ على معدل التضخم".
 

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