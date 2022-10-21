بريطانيا .. تعرف على صلاحيات لجنة 1922 المسؤولة عن اختيار رئيس الوزراء

أعلنت ليز تراس أمس الخميس، استقالتها رسميًا من رئاسة وزراء بريطانيا بعد فشل خطتها الاقتصادية لتصبح أقصر مدة تقضيها رئيسة وزراء في منصبها، حيث لم تنجح في الحفاظ عليه سوى 45 يومًا فقط.

وعقب استقالة ليز تراس دخل حزب المحافظين في خلافات شديدة ما بين مؤيد لاستبدال تراس وهو المعسكر الذي يقول إن الحزب الحاكم تحت قيادتها سيخسر على المدى البعيد، وما بين معارض للخطوة بحجة أن تغيير رئيس الحكومة عدة مرات سيعمل على فقد ثقة الناخبين في حزب المحافظين وبالتالي لن يأتي استحقاق الانتخابات العامة عام 2024 لصالح الحزب الأزرق.

وتزيد المعارضة العمالية من رصيدها لدى البريطانيين، كلما أخطأ حزب المحافظين. وهي اليوم تدعو إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، معتبرة أن الحزب الحاكم "يقود البلاد نحو مآزق سياسية واقتصادية كبيرة"، كما يقول زعيم حزب العمال كير ستارمر.

ولكن الدعوة بمفردها لن تكفي طالما أن المحافظين يملكون أكثرية مطلقة في البرلمان.

انخفاض ​​الجنيه

أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض التجارة بما يقرب من 20% في كلا الاتجاهين بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. أدى ذلك أيضاً إلى تفاقم عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة. وتقلّص عجز الحساب الجاري في المملكة المتحدة إلى 33.8 مليار جنيه إسترليني أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، وهو ليس رقماً صغيراً وسيزداد مع تباطؤ الاقتصاد ودخوله في حالة ركود. لذلك؛ من المرجح أن ينخفض ​​الجنيه في المستقبل، وفقًا لوكالة “بلومبرج”.

لجنة 1922

وعقب إعلان ليز تراس استقالتها أعلن جراهام باردي رئيس لجنة 1922 المسؤولة عن تنظيم استقبال طلبات الترشح لزعامة المحافظين وإعلان الفائز منها.

وتضم لجنة 1922 نوابًا من المحافظين يسمون "الرجال الذين يرتدون بذّات رمادية"، ويتمتعون بسلطة كبيرة لإدارة شؤون الحزب داخليًا، إذ يعملون على إدارة عملية اختيار القادة الجدد، وينظمون عملية التصويت إذا أراد النواب التخلص من زعيمهم، كما حدث مع تراس، الخميس، ومع بوريس جونسون قبل أشهر، وتيريزا ماي في عام 2018.

ويتم اختيار زعيم حزب المحافظين من قبل نواب الحزب أولاً، ومن ثم يأتي دور أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 200 ألف عضو، ليفاضلوا بين مرشحين اثنين فقط.