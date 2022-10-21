عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتفاق بين طوكيو وواشنطن وسول للتعاون ضد التهديدات الصاروخية والنووية لبيونج يانج

صدى البلد

اتفقت اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية على الحفاظ على التنسيق والتعاون الجماعي ومتعدد الأطراف بشأن التعامل مع التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.


وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة، أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مارك ميلي أكد، خلال اجتماعه مع نظيريه الياباني كوجي يامازاكي والكوري الجنوبي كيم سونج كيوم، على التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن حليفتي شرق آسيا.


واتفقا القادة العسكريون على أن تحالفهم الثلاثي ضروري للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، ولضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.


وأضاف ميلي، خلال اجتماع خاص مع نظيره الياباني، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن اليابان بما في ذلك جزر سينكاكو.


ويعد ذلك الاجتماع الثلاثي أول تجمع لأعلى رتبة عسكرية من الدول الثلاث عقب اجتماعهم في هاواي مارس الماضي.


وكانت قد عززت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية التعاون الدفاعي وأجرت أول مناورة مشتركة ضد الغواصات منذ 5 سنوات في أواخر سبتمبر بالإضافة إلى تدريبات مشتركة للكشف عن الصواريخ الباليستية في مطلع الشهر الجاري بعد سلسلة من الأعمال الاستفزازية من قبل بيونج يانج.
 

اليابان الولايات المتحدة كوريا الجنوبية اتفاق بين طوكيو وواشنطن وسول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي وموقفه من مباراة السوبر المصري

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

لأول مرة .. لحظة التقاط الطفلة يقين بعد أن ألقاها والدها الإرهابي في الصحراء.. فيديو

سيول وأمطار رعدية في سيناء.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا| فيديو

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر خطبة وصلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ميناء بورسعيد يستقبل MONET.. واقتصادية قناة السويس: عودة مرتقبة لرحلات سفن السياحة العالمية إلى سابق عهدها

إسرائيل تحارب إيران بـ أوكرانيا.. تل أبيب تفكر جديا في تسليح كييف

175 هدفًا للمصريين في الدوري الإنجليزي.. مفاجأة عن اللاعب الأقل تهديفًا

قطع المياه والكهرباء عن عدة قرى في المنيا.. المواعيد والتفاصيل

صعد 4 مراكز.. صحيفة سعودية تشيد بانطلاقة موسيماني مع أهلي جدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق بين نوبتي الهلع والقلبية.. معلومات صادمة| تعرف عليها

بإطلالة ملفتة.. درة تخطف الأنظار في السعودية

غياب الشمس عن مكة المكرمة خلال أيام وتحذير للمواطنين.. ما القصة؟

نهاية أسطورة رونالدو .. هل سيغيب صاروخ ماديرا عن البرتغال في كأس العالم ؟

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ