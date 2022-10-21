أهمية نصائح الأمهات.. حنان المطعني تقدم حدوتة جديدة بعنوان السلحفاة ونصيحة أمها

خصص برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة خاصة مع الطفلة إيسل ملكة جمال الموضة، تقديم مقدمة برامج الأطفال حنان المطعني.

وقدمت "حنان المطعني" قصة بعنوان "السلحفاة ونصيحة أمها"، عن أهمية الاستماع لنصائح الأمهات، وعدم المكابرة، وتقليد الأخرين.



وقدمت الطفلة "إيسل" حدوتة خاصة للمشاهدين بـ عنوان "الـ 7 معزات والتعلب".



وفي سياق متصل: روت تفاصيل دخولها مجال الإذاعة وبرامج الأطفال، قائلة إن مسيرتها بدأت من برنامج طلائع الإيمان ومن ثم ضيفة ببرنامج روضة الأطفال بماسبيرو، وأخيرا قدمت برنامج خاص للأطفال على قناة الفتح.



