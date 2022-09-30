طريق النجاح والتقدم.. حنان المطعني تقدم حدوتة جديدة عن الدراسة وأهميتها

خصص برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" فقرة بعنوان "الاستعداد للدراسة والمذاكرة"، تقديم مقدمة برامج الأطفال حنان المطعني.

وقدمت "حنان المطعني" قصة بعنوان “طريق النجاح”، وقدمت خلال القصة عدة نصائح للأطفال عن أهمية الدراسة والمذاكرة والمدرسة.





وأكدت في قصتها، أن المدرسة هي أساس النجاح والتفوق، وبدونها لن يكون هناك تقدم للدول أو للأشخاص.

وفي سياق متصل: روت تفاصيل دخولها مجال الإذاعة وبرامج الأطفال، قائلة إن مسيرتها بدأت من برنامج طلائع الإيمان ومن ثم ضيفة ببرنامج روضة الأطفال بماسبيرو، وأخيرا قدمت برنامج خاص للأطفال على قناة الفتح.

وأضافت أن برامج الأطفال لها خصائص معينة، ولذلك يجب أن يتميز مذيع الأطفال بعدة أمور، أهمها حبه للأطفال وقدرته على التعامل معهم بطريقتهم الخاصة، ويجب أن تتضمن الحدوته والحكاية حكمة ونصيحة لكل طفل.



