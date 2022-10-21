القبض على موظف استغل منصبه وجمع ثروة بـ 2 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة فى كافة صورها لاسيما جرائم إستغلال النفوذ والفساد الوظيفى .

أعلنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال موظف بإحدى الهيئات في القاهرة، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة للقانون، عن طريق شراء (العقارات - تأسيس الشركات – أراضى زراعية) فضلاً عن وجود أرصــــــدة ماليــــــة وحسابــــــات جاريـــــة وودائـــع نقديــــة بالبنـــــــوك.

وتقدر قيمة الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ 2 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.