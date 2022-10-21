سقوط تاجري مخدرات بحوزتهما هيروين بالبحيرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية الخطرة القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط (أحد العناصر الإجرامية -مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بالبحيرة) تخصص فى الإتجار بمخدر الهيروين وإتخاذه من دائرة قسم شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن البحيرة تم إستهدافه وأمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنتا 550 جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس).

بمواجهته إعترف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) أمكن ضبطه.. وبحوزته (عدد(4) إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت واحد كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول- ميزان حساس- سلاح أبيض).

بمواجهتهما بالمضبوطات أقرا بنشاطهما الإجرامى و تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (125٫000) ألف جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.