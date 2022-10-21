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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية.. انطلاق مهرجان رياضي من العاصمة الإدارية

صدى البلد

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس، مهرجان رياضي احتفالًا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، والذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة " الادارة العامة للقاعدة الشعبية ".

المهرجان انطلق تزامنا مع انطلاق الماراثون بجميع محافظات الجمهورية، بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظات، تعبيرا عن أهمية ممارسة رياضة الدراجات وما لها من تأثير كبير في صحة الموطن، والتي تهدف إلى  تنمية المورد البشري الذي يعد بمثابة ثروة الشعوب القومية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن إقامة الاحتفالية يعكس عمق العلاقات بين البلدين وحرص القيادة السياسية على تعميق هذه العلاقات القوية المتينة على مستوى الحكومي والشعبي، وتأكيدا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والذي يدل على وجود امتداد شعبي إلى جانب التعاون الحكومي وتوافق الرؤى بين قيادتي البلدين، وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز أطر التعاون بين  البلدين .

وأضاف أنه يتم اقامة عدد من المهرجانات الرياضية في كل محافظات الجمهورية بالتزامن مع المهرجان المقام الان في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك احتفالا بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية

وأعلنت حكومتا مصر والإمارات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية عبر تنظيم احتفالية كبرى تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، خلال الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الحالي بتنفيذ عدد من الفعاليات المختلفة في كل محافظات الجمهورية

يشارك بالماراثون 500 شاب وفتاة بكل محافظة على مستوى الجمهورية، من أعضاء مراكز الشباب بالمحافظات، سبق الماراثون عدد من العروض الاستعراضية الفنية والرياضية بمشاركة فرق الجوالة في عدد من المحافظات، وفريق شباب يدير شباب yly، وفريق الموسيقى النحاسية، ومشاركة عدد من الطلائع رافعين أعلام مصر والإمارات.

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