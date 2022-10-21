عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شعبة المستوردين: مشاركة الكيانات الناشئة في المؤتمر الاقتصادي ضرورية

صدى البلد

طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بتجارية القاهرة، بمشاركة الكيانات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المؤتمر الاقتصادي، الذي ستعقده مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022.

وتنطلق الأحد المقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

رئيس شعبة المستوردين يطالب بسرعة الإفراج عن البضائع المتكدسة بالموانئ

الولايات المتحدة أكبر المستوردين.. تطور صادرات الملابس الجاهزة المصرية

وشدد قناوي، على أن مشاركة هذه الكيانات، سواء الصغيرة أو المتوسطة، في المؤتمر الاقتصادي، يعد تكاملا لجميع الرؤى التي ستطرح في المؤتمر، لدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على نحو 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة، تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وانتقد رئيس شعبة المستوردين بتجارية القاهرة، اقتصار الدعوة للمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية، على كبار المصنعين والكيانات العملاقة، مشددا على أن أهمية الرؤى المطروحة من الكيانات الصغيرة، لا تقل أهمية عن نظيرتها الكبرى.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها، بما يحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية.

يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

المشروعات الصغيرة شعبة المستوردين المستوردين قطاع الصناعة السياسات الاقتصادية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة كولر في السوبر.. تطورات جديدة فى أزمة غرامة كهربا للزمالك

اشتري بسرعة الجرام أقل من 950 جنيهًا .. مفاجأة صادمة بأسعار الذهب الآن

شوبير يكشف سر زيادة أعداد جماهير الزمالك بمباراة سموحة

أخبار الرياضة... مرتضى منصور يعلن إصابة نجمي الزمالك ...مدة إيقاف طاهر محمد طاهر مع الأهلي

الرجالة آذوني في حياتي.. القصة الكاملة لاحتفال سيدة المحلة بعيد ميلادها بفستان الزفاف

الدولار يهبط من القمة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ماهي العهدة الملكية التى زارها ولي العهد الأردني وخطيبته رجوة؟|شاهد

تعرضت للهجوم والتوبيخ.. من هي حبيبة حسام التي أثارت السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

رفض المشاركة مرتين .. تين هاج يكشف كواليس تمرد رونالدو

المخابرات الأوكرانية: تفجير روسيا لـ سد كاخوفكا سيسبب كارثة تمتد لدول أخرى

مفاجأة جديدة.. الأرصاد تعلن موعد سقوط الأمطار بالقاهرة والوجه البحري

البداية والنهاية.. خطيب المسجد النبوي: 7 أسرار لأسماء الله الحسنى

خطأ كبير بـ فيسبوك ماسنجر يمكن الآخرين من قراءة رسائلك.. إليك الحل

سوريا.. العثور علي مقبرة جماعية لضحايا داعش بمدينة تدمر الأثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كشفت عن زيادة وزنها...أبنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

بملابس كاجوال.. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

4 ملايين إسترليني لقطعة واحدة.. تفاصيل أغلى إطلالة لميجان ماركل في 2022

طبيب يحذر من أدوية الكحة والبديل موجود في كل بيت| تفاصيل

فيديو

هبوط الدولار عالميا.. ومفاجأة في أسعار الذهب

أمطار رعدية تضرب المحافظات.. استمرار تحذيرات الأرصاد من حالة الطقس

قشطة يابا.. سخرية صبري فواز ورد مصطفى كامل.. تفاصيل بالفيديوجراف

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ