رئيس شعبة المستوردين: مشاركة الكيانات الناشئة في المؤتمر الاقتصادي ضرورية

طالب عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بتجارية القاهرة، بمشاركة الكيانات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في المؤتمر الاقتصادي، الذي ستعقده مصر خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022.

وتنطلق الأحد المقبل فعاليات "المؤتمر الاقتصادي ـ مصر 2022"، الذي تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر 2022، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

وشدد قناوي، على أن مشاركة هذه الكيانات، سواء الصغيرة أو المتوسطة، في المؤتمر الاقتصادي، يعد تكاملا لجميع الرؤى التي ستطرح في المؤتمر، لدعم الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يعتمد على نحو 90% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كان رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن المؤتمر يستهدف التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة، تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد المؤتمر الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.

وانتقد رئيس شعبة المستوردين بتجارية القاهرة، اقتصار الدعوة للمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية، على كبار المصنعين والكيانات العملاقة، مشددا على أن أهمية الرؤى المطروحة من الكيانات الصغيرة، لا تقل أهمية عن نظيرتها الكبرى.

وتتضمن أجندة المؤتمر العديد من الجلسات على مدار أيامه الثلاثة، حيث روعي في تصميم برنامج عمل المؤتمر تنوع جلساته وتكاملها، بما يحقق الهدف المرجو منه وفق ثلاثة مسارات أساسية.

يشمل المسار الأول، السياسات الاقتصادية الكلية، فيما يركز المسار الثاني على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، ويخصص الثالث لصياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.