استعراض البطولات .. صالون جمال الدين الثقافي يحتفل بـ ذكرى نصر أكتوبر| صور

عقد الصالون الثقافي للدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق، مساء أمس، لقاءه رقم 56 بجامعة النيل للاحتفاء بالذكرى الـ 49 لانتصار أكتوبر المجيد.



‏استضاف الصالون بعض صناع وابطال النصر العظيم منهم اللواء الوزير محسن النعماني وزير التنمية المحلية ووكيل المخابرات العامة الأسبق ، ‏الدكتور احمد جمال الدين موسى وزير التعليم الأسبق وأحد ابطال الحرب، ‏اللواء الوزير ابوبكر الجندي وزير التنمية المحلية الأسبق، ‏الفريق حمدى وهيبة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، و‏اللواء أسامة المندوه وكيل أول المخابرات العامة وقنصل مصر في إسرائيل الأسبق، ‏الدكتور حسن القلا وكيل اول وزارة الصحة الأسبق وأحد ابطال الحرب، وأدار الحوار الوزير اللواء أ.ح. محسن النعماني.



في البداية تحدث الوزير أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، ورئيس الجيش الثالث الميداني السابق، وأحد صناع النصر عن جهود الإستعداد للحرب بالتدريب والتأهيل وعن روح اكتوبر التى صنعت النصر بأقل الإمكانيات، مشيرا إلى خطوات الإعداد للمعركة ودور كل من المشير أحمد إسماعيل والفريق سعد الشاذلي في تهيئة القوات المسلحة للقتال.

أما الوزير أحمد جمال الدين عرض ذكرياته عن الجنود الذين استشهدوا من سريته التى عبرت في اليوم الاول للحرب ومازال يذكرهم بالاسم رغم مرور 49 عاما عليها ومنهم جنود الاحتياط الذين حضروا نكسة ٦٧، ويرفضون هذه المرة التراجع ولو لخطوات وراء ساتر ترابي.

ومن ناحيته الدكتور حسن القلا، فقد حكى تجربته في الجيش الثالث أثناء الثغرة والمهام البطولية التي تم تنفيذها من اللواء الذي كان يعمل ضمن قيادته. وعرض اللواء أسامه المندوه لتجربته المميزة في البقاء في وسط سيناء خلف خطوط العدو والتي استمرت أيام الحرب وظلت مستمرة بعدها لشهور ستة، وفر خلالها أهم المعلومات الاستطلاعية للقيادة.

أما الفريق حمدي وهيبة تحدث عن جهود الاعداد للحرب التى قام بها مجموعة كبيرة من القادة المجهولين للرأي العام. وتكلم الجميع عن قدوة الفريق سعد الشاذلي الذي وضع خطة مفصلة للهجوم وصلت إلى مستوى الجندي العادي. كل واحد يعرف مكانه ودورة في الحرب لحظة بلحظة.

وقام الحضور بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بحياتهم ليتحقق ذلك النصر العظيم.

جميع المتحدثين اشادوا ببطولات الشعب في الجبهة الداخلية والجندي المصري خلال معركة تحرير الأرض واستعادة الكرامة وهزيمة العدو المغرور.



في نهاية اللقاء قام الأستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل والأستاذ الدكتور حسن علي عميد كلية إدارة الأعمال بتكريم أبطال الحرب صناع النصر ، وكذلك الدور التثقيفي المجتمعي للصالون الثقافي.



صالون جمال الدين الثقافي الذي انطلق قبل 6 سنوات ، يضم نخبة من الوزراء والمسئولين والمثقفين وأساتذة الجامعات والخبراء في مجال العمل العام وقد تناول في حلقاته الماضية موضوعات أدبية واجتماعية تثير اهتمام المشاركين مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والإسكان والصحافة والإعلام والتغييرات المناخية وسلوك المصريين والثروة الرقمية وسلامة المواطنين في وسائل النقل وإعلاء دولة القانون والحفاظ على حقوق مصر في نهر النيل وكيفية تفكيك الفكر الإرهابي وعلاقة العرب بالغرب والمشكلة السكانية وعلاقتها بالتنمية وطريق الحرير والدروس المستفادة من حرب أكتوبر ومستقبل الاستثمار في السوق العقاري المصري وأيضا حلقة نقاشية حول طب رعاية المسنين ودور ثورة 1919 في بلورة الوطنية المصرية.

كما ناقش الصالون أيضا تأثير سياسات الرئيس الأمريكي على منطقة الشرق الأوسط وقوة مصر الناعمة ومصر 2050 وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد وأيضا على الجهاز الاداري وعن مستقبل العمل والتعليم عن بعد عقب انتهاء أزمة كورونا وتداعيات الفيروس على الاقتصاد ومستقبل الجامعات الأهلية كما احتفل بمئوية الاديب نجيب محفوظ ومناقشة العديد من المؤلفات والاصدارات الثقافية