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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هيغيب 4 أشهر.. كيف يعوض الزمالك غياب الونش؟

محمود الونش
محمود الونش

يبدو أن غياب محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك ومنتخب مصر، سيكون طويلا خاصة في ظل الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام سموحة، والتي خرج على إثرها.

واضطر الونش للخروج مستبدلا في الدقيقة 30 من اللقاء، الذي انتهى بفوز الزمالك بهدفين دون رد في أولى جولات الدوري المصري.

إصابة محمود الونش

أجرى الزمالك، خلال الساعات الماضية، فحوصات دورية للاعب محمود الونش للوصول لأفضل برنامج علاجي له يخوضه خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للتقارير والفحوصات الطبية، تبين إصابة الونش في أوتار العضلة الخلفية، الأمر الذي يتطلب تدخلا جراحيا.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات تليفزيونية: "الونش يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي وقطع في غضروف الركبة"، لافتا إلى أن اللاعب أصيب مع الفراعنة والإصابة زادت بعد عودته للفريق.

وكان الونش انتظم في مران الزمالك قبل عدة أيام عقب شفائه من الإصابة العضلية التي تعرض لها وغاب بسببها عن المشاركة في مباراتي فلامبو البوروندي في دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

السفر إلى إنجلترا .. قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن إصابة الونش

بعد إصابة الونش .. فيريرا يجهز الزناري لمواجهة سيراميكا كليوباترا

فترة غياب محمود الونش

ومن المتوقع أن تكون فترة غياب الونش عن الملاعب فترة ليست بالقصيرة، حيث من المتوقع سفره إنجلترا لإجراء عملية جراحية، وفقا لتقارير صحفية.

ومن المقرر أن يغيب الونش لفترة تصل إلى 4 أشهر، على أن يتم الانتهاء خلال الفترة الحالية من إجراءات سفر اللاعب إلى إنجلترا من أجل الخضوع لعملية جراحية للتعافي من الإصابة التي لحقت به.

من بديل الونش؟

ويستعد الزمالك في الوقت الجاري لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لتقارير صحفية، يسعى البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، إلى تجهيز مصطفى الزناري، مدافع الأبيض للمشاركة أساسيًا أمام سيراميكا كليوباترا في المباراة المقبلة في الدوري.

تأتي مشاركة الزناري الوافد الجديد، في ظل غياب الونش للإصابة وغياب حسام عبد المجيد المنضم للمنتخب الأوليمبي، الذي يستعد لمواجهة أي سواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، وبذلك سيفتقد الزمالك خدمة مدافعيه الاثنين خلال المباراة المقبلة. 

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