مدير مكتبة الإسكندرية: اقترح فرض 100 ألف جنيه ضريبة لتطوير المدارس

واجب تعليم على الطبقة المتوسطة

كشف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن طرحه مبادرة لتطوير التعليم في مصر خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامج بالخط العريض الذي تقدمه على شاشة الحياة في حلقة خاصة من مقر المكتبة بمناسبة مرور 20 سنة على إنشائها.



وقال زايد: "اقترح فرض ضريبة تحت مسمى واجب تعليم على كبار أفراد الطبقة المتوسطة تكون قيمتها ١٠٠ ألف جنيه سنويا ويتم تحصيل هذه الضرائب لتطوير المدارس من أسفل ، والضريبة ستشمل الأطباء والمهندسين والصيادلة والنواب ورجال الإعلام"، مضيفا: “الوسطي في مصر فيها فلوس كتيرة، حيث أنها مكنزة فلوس كما أن الطبقة الوسطي لديها أموال تكفيها وتفيض”، بحسب تعبيره.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن هذه المبادرة طرحها قبل نحو 13 عاما وتلقى هجوما وانتقادات عليها، الأمر الذي دفعه لنشر تفاصيلها في مقال صحفي، وفي المقابل تلقى جوابات شكر من محافظات مختلفة من المواطنين كنوع من الثناء على هذه المبادرة.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناة الحياة في الثامنة مساء كل يوم جمعة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.