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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

آيباد تعتزم إطلاق iPad Pro القادم بمواصفات شبيهة بأجهزة Mac 

آيباد تعتزم إطلاق
آيباد تعتزم إطلاق iPad Pro القادم بمواصفات شبيهة بأجهزة Mac 

كشفت تقارير أن شركة آبل الأمريكية تعتزم نسخة جديدة من جهاز iPad Pro تضم عددا من المواصفات الجبارة في الأداء تجعلها تعمل مثل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، حيث قد تصدر النسخة الجديدة مع نظام التشغيل macOS 14 . 

وبحسب موقع AppleInsider فإن جهاز آيباد iPad Pro القادم سيأتي بمعالج من نوع M2 الأقوى، وهو الجيل الجديد من السيليكون لأجهزة اآيباد وأجهزة Mac من آبل، مع عدد من التحسينات من التي من شأنها تغيير طريقة العمل الخاصة بالجهاز وتوفير سرعة عالية وأداء قوي عند البحث وفتح التطبيقات المختلفة وتشغيل البرامج.   

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وفقا للموقع فإن  جهاز آيباد iPad Pro سيضم نسخة مختلفة من نظام تشغيل نسخة مختلفة من macOS 14، الذي تعمل به أجهزة ماك للكمبيوتر، حيث أن جهاز iPad Pro السابق، يعمل بنظام تشغيل iPadOS 16. 

وتعتبر واجهة مستخدم macOS أفضل بنسبة 25٪ ، إلا أنه ستظل التطبيقات التي يتم تشغيلها على المنتج إصدارات مُحسنة لجهاز آيباد ، وليست إصدارات macOS. 

ومن المتوقع أن يكون جهاز آيباد المخصص للعام القادم 2023 مختلفا للغاية، حيث تعمل آبل على جعله بمثابة جهاز واحد ولكن لأغراض متعددة، منها أنه سيكون مقادرة على التحكم وإدارة الأجهزة المنزلية، مما يجعله يحل محل جهاز HomePod المنزلي.

كما سيدمج جهاز آيباد القادم عددا من الميزات المتعددة منها ميزات Apple TV و iPad و HomePod بالإضافة إلى تطبيق HomeKit في جهاز واحد. 

جهاز iPad Pro macOS 14 شركة ابل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب معالج M2 أجهزة Mac

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