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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

تسريبات تكشف اعتزام آبل إصدار iPad آيباد بمواصفات أسطورية

تسريبات تكشف اعتزام
تسريبات تكشف اعتزام آبل إصدار iPad آيباد بمواصفات أسطورية

كشفت تسريبات أن شركة آبل الأمريكية تعمل على إطلاق جهاز iPad آيباد جديد بمواصفات أسطورية، حيث سيكون الآيباد قادرا على إدارة أجهزة المنزل من خلال دمجه مع عدد خدمات آبل المختلفة، بالإضافة إلى عدد من التقنيات الفريدة. 

 

وحسب تقرير من موقع 9to5Mac  فإن الصحفي مارك جورمان، في وكالة بلومبرج أفاد أن آبل تعتزم إطلاق عدد من إصدارات iPad آيباد المختلفة بالإضافة إلى جيل جديد من MacBook Pro يتوقع طرحه في وقت لاحق خلال هذا العام، إلأ أن هناك جهاز آيباد آخر سيتم إطلاقه خلال العام القادم مع تغييرات جذرية هي الأولى من نوعها. 

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ومن المتوقع أن يكون جهاز آيباد المخصص للعام القادم 2023 مختلفا للغاية، حيث تعمل آبل على جعله بمثابة جهاز واحد ولكن لأغراض متعددة، منها أنه سيكون مقادرة على التحكم وإدارة الأجهزة المنزلية، مما يجعله يحل محل جهاز HomePod المنزلي. 

 

وسيدمج جهاز آيباد القادم عددا من الميزات المتعددة منها ميزات Apple TV و iPad و HomePod بالإضافة إلى تطبيق HomeKit في جهاز واحد، حيث تتمثل الفكرة في إنشاء شيء يمكن أن ينافس الأجهزة المنزلية مثل Amazon Echo Show من شركة أمازون .

 

وتسعى آبل لمنافسة شركة أمازون في إطلاق جهاز يجمع بين مهام آيباد التقليدية و أيضا المهام المنزلية، كما أن شركة جوجل قد كشفت مؤخرا عن إطلاقها قريبا لجهاز التابلت  Pixel Tablet والذي سيكون مخصصا أيضا للتحكم في أجهزة المنزل. 

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