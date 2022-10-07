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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يتحكم بأجهزة المنزل.. جوجل تكشف مواصفات أسطورية لتابلت Pixel Tablet القادم

جوجل تكشف مواصفات
جوجل تكشف مواصفات أسطورية لتابلت Pixel Tablet القادم

كشفت شركة جوجل الأمريكية أمس عن عدد من التفاصيل التي سيصدر بها تابلت Pixel Tablet ، والذي سيتم إطلاقه بداية العام المقبل 2023، حيث يقدم التابلت تقنيات تصدر لأول مرة منها أن الجهاز يضم مكبرات للصوت، وكذلك يمكنه التحول لشاشة ذكية. 

وقررت شركة جوجل مشاركة بعض التفاصيل عن تابلت Pixel Tablet الذي ينتظره المستخدمون منذ فترة طويلة، حيث أكدت الشركة أنه سيتم تحسين خدمة مساعد جوجل لاستخدامه في وضع عدم استخدام اليدين، كما سيسمح بالتحكم في الأجهزة المنزلية الذكية.

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وتسعى جوجل لتحويل تابلت Pixel Tablet محل مكبر صوت ذكي أو شاشة ذكية، وسيعمل بمعالج من نوع Tensor G2 المعالج الأحدث من شركة جوجل والذي تم تحسين كفاءته، كما يضم التابلت ميزة Material You، حيث تقول الشركة إنها دخلت في شراكة مع عدد من المطورين الرئيسيين لتصميم تطبيقات مخصصة للشاشة الأكبر حجمًا. 

 

وتعتبر أبرز ميزة قادمة في تابلت Pixel Tablet هي إضافة قاعدة شحن جديدة لمكبرات الصوت حيث يحتوي الجهاز على مكبر صوت يتصل مغناطيسيًا بالجزء الخلفي من الجهاز اللوحي ، مما يحول التابلت إلى جهاز شبيه بـ Nest Hub القابل للفصل، كما يمكن للجهاز عرض الصور والتحكم في أجهزة المنزل الذكية.  

 تابلت Pixel Tablet

ويأتي جهاز جوجل تابلت Pixel Tablet  بإطار مصنوع على طلاء "نانو سيراميك" المستوحى من البورسلين، حيث إن جسم الجهاز سيكون مصنوعا من "ألومنيوم معاد تدويره بنسبة 100٪". 

وصممت جوجل تابلت Pixel Tablet  ليبدو أكثر إلى أن يكون إطارًا للصور ومحورًا منزليًا ذكيًا وجهاز اتصال فيديو بديلا لأجهزة اللاب توب، حيث لم يتم عرض أي ملحقات لوحة مفاتيح خاصة به، بدلاً من ذلك ، حيث بدا أن قاعدة الشحن المغناطيسية هذه هي الطريقة الأساسية لاستخدام الجهاز مع المنزل الذكي. 

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